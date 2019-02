Eerste keramische knieprothese 22 februari 2019

Het Jolimont-hospitaal in La Louvière pakte uit met een primeur voor België. Voor het eerst is daar een volledig keramische knieprothese geplaatst, bij een patiënte die last heeft van metaalallergie. Per jaar worden in ons land 10.000 tot 12.000 knieprotheses geplaatst. Bij 2% van de patiënten loopt het mis, en ziet men dat de prothese lost. Metaalallergie zou daar een mogelijke verklaring voor zijn.

HLN