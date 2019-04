Exclusief voor abonnees Eerste keer vier winnende broers Borlée in 4x400m 15 april 2019

De eerste uitslagen van onze landgenoten op de piste komen uit de States en daarbij een overwinning van vier broers Borlée in een aflossing 4x400m. Die trainen momenteel in Los Angeles en namen zaterdag voor het eerst samen deel in La Jolla nabij San Diego. "Dylan startte en gaf de stok officieus na 47.0 als eerste door aan zijn jongere broer Rayane, die met zijn 48.2 die leiding behield", zei vader en coach Jacques Borlée. "Kevin imponeerde met 45.4 en Jonathan werd in 46.5 niet meer bedreigd met een overwinning in 3:07.41 als gevolg. Dat Jonathan minder scherp presteerde, komt omdat hij pas deze week de groep vervoegde."

