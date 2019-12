Exclusief voor abonnees Eerste jaar screening: 12 baby's ontdekt met mucoviscidose 28 december 2019

Welgeteld 58.534 Vlaamse pasgeborenen werden in 2019 gescreend op mucoviscidose. Daarbij hadden 39 baby's een afwijkend resultaat en bij 12 van hen werd de diagnose van mucoviscidose gesteld. Dat heeft het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) gemeld. Sinds dit jaar kunnen ouders in Vlaanderen hun pasgeboren baby laten screenen op mucoviscidose. Het doel is om deze erfelijke aandoening vóór de leeftijd van 2 maanden vast te stellen, zodat de behandeling snel kan starten, met betere vooruitzichten als gevolg.