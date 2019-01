Eerste interview meteen prijs: "Fake news op VRT" 10 januari 2019

Eén van de eerste interviews met VB-lijsttrekker Dries Van Langenhove is meteen op een boksmatch uitgedraaid. In 'Terzake' verweet hij de VRT "fake news" te brengen en "manifeste leugens" te verspreiden. Journaliste Kathleen Cools wilde onder meer van hem weten of zijn nieuwe engagement niet in tegenspraak is met zijn eerdere uitspraak, dat hij niet "op kosten van de belastingbetaler" wilde leven. Van Langenhove ontweek de vraag. Er ontspon zich ook een discussie over de kwestie of hij al of niet in verdenking is gesteld naar aanleiding van de 'Pano'-reportage over Schild & Vrienden. Volgens Cools is dat wel degelijk het geval, Van Langenhove ontkende. Het parket bevestigt dat hij wel degelijk een verdachte is. Maar aangezien Dries Van Langenhove vier maanden na de start van het onderzoek (naar inbreuken op de wapenwet, antiracismewet en de wet rond het ontkennen van de genocide tijdens WO II) nog steeds niet ondervraagd is, is hij daar vooralsnog niet officieel van op de hoogte gesteld. (ARA/KSN)

