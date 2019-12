Exclusief voor abonnees Eerste hopscheuten verkocht aan recordprijs 19 december 2019

REO Veiling in Roeselare verkocht gisteren de eerste Fine Fleur-hopscheuten van het nieuwe teeltseizoen tegen een recordprijs van gemiddeld 2.750 euro per kilogram. Vorig jaar was dat nog 2.000 euro.