Eerste grote test na de zomerstop 16 november 2019

00u00 0

skeeleren

indoorCriterium

Na de zomerstop organiseert RST Tienen de eerste indoorwedstrijd van het seizoen. Het event vindt morgen plaats om 13.30 uur in Hal 1 op het Houtemveld. "Het criterium Vlaams-Brabant omvat nog twee bijkomende manches. Op 21 december in Leuven en op 5 januari in Grimbergen", geven Wim Bergé en Magali Mattagne (RST Tienen) mee.

