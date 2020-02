Eerste grote storm van het jaar op komst: zondag rukwinden tot 100 km per uur mogelijk Philippe Ghysens

06 februari 2020

05u05 11 De Krant De eerste grote storm van het jaar is op komst. Zondag wordt een zeer onstuimige dag met stevige rukwinden. "'s Avonds zijn pieken van 100 km per uur en meer mogelijk", zegt KMI-weerman David Dehenauw.

De storm Ciara komt zondagnamiddag aan land in België. "Boven land verwachten we snelheden van 6 beaufort, op zee is 9 tot 10 beaufort mogelijk. Het gaat stevig regenen. Het is ook springtij, waardoor we de waterstanden langs de kust en op de Schelde nauwlettend in de gaten zullen houden", zegt Dehenauw. Bij pieken van 100 km per uur kunnen dakpannen wegwaaien en hebben kinderen moeite om te blijven rechtstaan. Het KMI heeft nog geen waarschuwingen vrijgegeven. Dat gebeurt doorgaans 48 uur vooraf. Organisatoren van evenementen kunnen best de weersvoorspellingen in de gaten houden.

Ook op maandag blijft het nog hard waaien. Van winter is voorlopig geen sprake. Zondag is plaatselijk 14 graden mogelijk. Een normale temperatuur voor deze tijd van het jaar is 5 graden.