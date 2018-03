Eerste groepstraining voor Neto 15 maart 2018

00u00 0

Renato Neto (26) staat al een heel seizoen aan de kant, maar gisteren vierde de Braziliaan een heuglijk moment in Campoamor. Neto maakte in de namiddag voor het eerst weer een deel van de groepstraining mee, onder luid applaus van zijn ploegmaats. Renato Neto zag in de zomer een transfer naar Brighton & Hove Albion afketsen en onderging toen een corrigerende operatie aan het been. Er volgde een lange en vaak eenzame revalidatie. Een zestal weken geleden werden nog bouten en een metalen plaatje uit zijn been verwijderd. Yves Vanderhaeghe liet eerder al weten dat hij dit seizoen niet meer op Neto rekent, maar de hoop dat de Braziliaan volgend seizoen weer op het hoogste niveau kan spelen, is weer levend.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN