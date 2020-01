Exclusief voor abonnees Eerste grandslamzege en 80.000 euro rijker: "Echt wel veel geld voor mij" 22 januari 2020

Afgelopen nacht stond Greet Minnen (WTA 119) in de tweede ronde tegenover Elena Rybakina (WTA 26) nadat ze gisteren zeer knap en na een spannende wedstrijd voorbij Aliaksandra Sasnovich (WTA 94) geraakte. Waarmee de Turnhoutse qualifier haar debuut op de hoofdtabel van een grand slam dus meteen opsmukte met een zege op een voormalig nummer 30 van de wereld. "Ik ben supergelukkig", zei Minnen na die eerste ronde. "Mijn toernooi is al geslaagd." Met 79.100 euro aan prijzengeld - "Ik heb niet zo heel veel verdiend de voorbije jaren en dat is echt wel veel geld voor mij" - en een plek net buiten de top 100 deed de vriendin van Alison Van Uytvanck sowieso al een uitstekende zaak, wat het resultaat van haar tweede partij ook geworden is. Dit was zonder meer opnieuw een mijlpaal voor de Kempense. "Sinds mijn kwartfinale in Hobart vorig jaar is het beginnen lopen en ben ik ook gestegen op de wereldranglijst", wist Minnen. "Ik heb veel aan het mentale aspect gewerkt, samen met een psycholoog (Gert-Jan Demuynck, red.) en daarin heb ik echt veel vooruitgang geboekt." Dat staaft ze met deze prestatie, zeker als u weet dat Minnen haar laatste wedstrijd van 2019 verloor tegen... Sasnovich. (FDW)

