Eerste grandslamtitel in dubbel voor Mertens? 05 september 2019

Elise Mertens en de Wit-Russische Aryna Sabalenka staan mooi te blinken in de halve finale van het damesdubbel. Daar wachten de Amerikanen Dolehide-King. Mertens-Sabalenka zijn het hoogst geplaatste duo in de halve finales. Een eerste grandslamtitel zit er dus zeker in voor de vriendinnen die na New York ook nog in Wuhan en Peking gaan samenspelen om zo hun plek op de Masters veilig te stellen. Mocht Mertens de US Open-titel winnen, wordt ze de nummer twee van de wereld in het dubbelspel. (FDW)