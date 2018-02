Eerste goud voor Rusland 23STE OLYMPISCHE WINTERSPELEN 24 februari 2018

Veertien dagen moesten ze erop wachten, maar gisteren won Rusland dan toch zijn eerste goud op deze Winterspelen. Met dank aan de 15-jarige kunstschaatster Alina Zagitova, die haar landgenote en wereldkampioene Evgenia Medvedeva voorafging. 1.31 punten was het verschil tussen de twee diva's na de korte kür en dat was ook zo na de lange kür, want Zagitova en Medvedeva kregen daar identieke scores (156.65 ptn) voor. Ook Loena Hendrickx schitterde. Na een heerlijke lange kür finishte zij als zestiende. (VH)

