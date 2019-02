Eerste goal voor Openda 04 februari 2019

Hij heeft er lang op moeten wachten, maar gisteren was het eindelijk zover voor Loïs Openda. Amper één minuut op het veld trapte de 18-jarige spits Club Brugge in de 71ste minuut op gelijke hoogte - zijn eerste doelpunt in 17 optredens. Openda maakte in de voorbereiding de overstap van de beloften naar de A-kern en komt met mondjesmaat aan spelen toe. Zijn eerste treffer had hij al veel eerder kunnen scoren, maar zowel tegen Dortmund als tegen Monaco liet de youngster na om Club in de slotfase van die CL-matchen extra punten te bezorgen. Maar nu heeft hij dan toch zijn eerste goaltje beet. (TTV/ABD)

