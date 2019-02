Eerste goal voor Dendoncker 04 februari 2019

Definitief basisspeler, nu ook doelpuntenmaker. 2019 kon niet mooier beginnen voor Leander Dendoncker. Die vijf maanden frustratie verbijten zijn dus niet voor niets geweest. Tegen Everton (1-3) scoorde hij zijn eerste in de Premier League. Hoeft niet te verbazen. Als vooruitgeschoven pion in een driemansmiddenveld duikt Dendoncker (23) wel vaker in de zestien op. Ook de voorbije matchen. "Ik ben blij voor hem", zei trainer Nuno. "Hij werkt enorm, enorm hard. In dienst van het team." Dendoncker is de 31ste Belgische doelpuntenmaker in de Premier League: Lukaku (109), Hazard (81) en Benteke (69) bevolken momenteel het podium. (KTH)

