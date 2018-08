Eerste gezin opgesloten in terugkeercentrum 16 augustus 2018

00u00 0

Een eerste uitgeprocedeerd gezin zonder papieren is dinsdagochtend opgesloten in het gesloten terugkeercentrum voor families in Steenokkerzeel. Het gaat om een familie van Servische origine met vier kinderen. Ze hebben alle procedures uitgeput om hier een geldige verblijfsvergunning te bekomen en verblijven sinds 2013 illegaal in het land. Twee keer werden ze ondergebracht in een open huis in afwachting van hun repatriëring, maar telkens ontsnapten ze. Het is nog niet duidelijk wanneer het gezin wordt gerepatrieerd, aldus de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over DVZ

demografie

illegalen

samenleving

immigratie

politiek

Steenokkerzeel

N-VA