Eerste gelijkspel in derby in 27 jaar 11 februari 2019

Al 27 jaar was het geleden dat een Brugse derby nog op een gelijkspel eindigde. Sinds de 5-5 van 24 mei 1992, ook toen met Cercle als 'thuisploeg', was er altijd een winnaar. Hugo Broos was een week eerder met Club kampioen geworden in zijn eerste seizoen aan het hoofd van blauw-zwart, bij groen-zwart stond Henk Houwaart aan het roer. Wijlen Josip Weber opende de debatten voor Cercle, Luc Beyens was namens Club de enige die twee keer scoorde. De weersomstandigheden waren wel totaal anders: toen een stralende zon, gisteren gure regen en wind. (LUVM/JSe)