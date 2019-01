Eerste gele hesjes veroordeeld voor demonstraties 19 januari 2019

Een 37-jarige man uit Charleroi is veroordeeld tot een celstraf van 15 maanden met uitstel voor zijn betrokkenheid bij rellen die gele hesjes veroorzaakten in Brussel op 30 november. De dertiger is het eerste gele hesje dat veroordeeld wordt in ons land. Drie anderen kregen werkstraffen. De man behoorde tot de harde kern van betogers die zich richtten tegen de politie. Hij kon gearresteerd worden en verwondde daarbij een agent, maar met behulp van medebetogers kon hij zich weer losrukken. Daarna jutte hij de menigte op door een grote steen in de richting van de politiemensen te gooien, waarna ook andere betogers met projectielen begonnen te gooien. "U had bij de eerste tussenkomst van de politie moeten gehoorzamen. Op uw leeftijd had u beter moeten weten", haalde de rechter uit. De drie andere gele hesjes die voor de rechtbank moesten verschijnen, kwamen er vanaf met werkstraffen tussen 80 en 150 uur. (WHW)

