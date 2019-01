Eerste foto van zwart gat 10 05 januari 2019

Volgens Einstein zijn ze er zeker, maar tot op vandaag is er nog geen enkel rechtstreeks bewijs geleverd voor het bestaan van zwarte gaten, ofwel gaten in de kosmos die alle licht- en andere energie opslorpen. Met de allereerste foto van zo'n gat wordt dit jaar mogelijk het ultieme bewijs geleverd. Daarvoor speurde een samenwerkingsverband van negen van de krachtigste telescopen op aarde - de Event Horizon Telescope (EHT) - sinds april 2017 al onze en andere melkwegstelsels af. Doelwitten daarbij waren vooral de zwarte gaten Sagittarius A*, dat vermoedelijk in het centrum van ons melkwegstelsel is gelegen, én M87, dat in een nabijgelegen stelsel vermoed wordt. Intussen worden alle geobserveerde en geregistreerde data verzameld en ten vroegste later dit jaar in een foto gegoten.

