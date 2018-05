Eerste feestje als getrouwd koppel 23 mei 2018

Amper 4 dagen waren ze getrouwd, of prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hadden gisteren al een eerste officieel feestje op de agenda staan. Op Buckingham Palace werd de 70ste verjaardag van prins Charles gevierd, waar Harry een grappige speech - zeker toen een bij hem in z'n oor stak - gaf. Binnenkort, in juni of juli, trekken de twee op mini-huwelijksreis, wellicht naar Ierland.

