Eerste F-35's pas in 2025 in ons land 08 november 2018

Pas in 2025 zullen de eerste F-35's in België aankomen. De eerste 8 van de 34 vliegtuigen zullen in de Verenigde Staten immers worden gestationeerd voor de opleiding van personeel. Dat heeft minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) gisteren in de Kamer aangekondigd. Volgens de plannen moeten tussen 2025 en 2027 elk jaar 4 toestellen worden geleverd. In 2028 en 2029 zijn het er telkens 5, de laatste komen in 2030. Vandeput beantwoordde voor het laatst vragen in de Kamer, voor zijn vertrek om burgemeester van Hasselt te worden.