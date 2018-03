Eerste F-16-vlucht loopt bijna mis 27 maart 2018

Middenin je eerste solovlucht met een F-16 al meteen alarm krijgen op het controlepaneel. Je zou van minder in je broek doen. Maar de 27-jarige Chipo houdt het hoofd koel. Vanavond is in 'F-16' te zien hoe de nieuweling erin slaagt om zijn toestel weer onder controle te krijgen. Net omdat het zijn eerste solovlucht was, waren die dag speciaal camera's in Chipo's cockpit geïnstalleerd. Nadat hij zijn straaljager veilig en wel aan de grond krijgt, wordt hij getrakteerd op drank én een nat pak. Naar goede gewoonte wordt Chipo op het tarmac natgespoten. Ook hij moest - net als alle anderen - keihard werken om F-16-piloot te worden. "Toen ik vijf was, ging ik al naar airshows. Ik wilde altijd gevechtspiloot worden. Vandaag komt mijn jongensdroom uit."

