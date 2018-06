Eerste Europese training na vlucht van 17 uur PANAMA 05 juni 2018

"Europe, here we are." Het berichtje van een Panamese collega bevatte een emoji van een gezichtje met ogen als x'jes. Duidelijk van de kaart na een vlucht van zeventien uur, heeft de eerste WK-tegenstander van onze Rode Duivels vorige nacht veilig en wel voet aan grond gezet in Noorwegen. Gisterennamiddag volgde in de vooravond een eerste training. AA Gent-spelers José Luis Rodriguez en Ricardo Avila - die tweede is louter mee als reserve - stonden daarbij op het oefenveld. In Oslo spelen de Latijns-Amerikanen morgenavond een allerlaatste oefenpot tegen de Noren, nummer 48 op de FIFA-wereldranglijst. De hamvraag daarbij: oefent bondscoach Hernan 'El Bolillo' Gomez opnieuw met vijf verdedigers? De verwachting is dat Panama in Oslo gewoon de busparking voor de doellijn verder asfalteert. (MGA)

