Eerste dubbeltitel Goffin is revanche voor 11 jaar geleden 05 januari 2019

00u00 0

Wat niet lukte in het enkelspel - vertrouwen en matchritme opdoen na een competitiepauze van drie maanden - lukte voor David Goffin wel in het dubbelspel in Doha. Met zijn Franse partner Pierre-Hugues Herbert won hij gisteren de titel op de Qatar Open na een 5-7, 6-4, (10-4)-zege op Robin Haase en Matwe Middelkoop. Het was de allereerste ATP-dubbeltitel voor Goffin in zijn carrière. Leuke anekdote: elf jaar geleden speelden de twee vrienden de finale van de Banana Bowl, een bekend juniorentoernooi in São Paolo. "Dit is een beetje een droom die uitkomt, vier matchen winnen op een week tijd", lachte Goffin. "Maar ik moet Pierre-Hugues bedanken, hij heeft me veel geholpen." De Franse dubbelspecialist was even blij: "Het is inderdaad straf, onze laatste finale samen speelden we bij de junioren in 2008. Om nu zoiets te beleven met een vriend is speciaal." (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN