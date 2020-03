Exclusief voor abonnees Eerste dubbelinterview Merckx-De Vlaeminck was... zes jaar geleden 23 maart 2020

Hun allereerste dubbelinterview ooit, noemden Eddy Merckx en Roger De Vlaeminck het gesprek in onze weekendkrant. Eentje hadden ze daarbij toch over het hoofd gezien. Weliswaar niet voor de krant. Maar in 2014 zaten de twee wielerkampioenen tijdens de Tour al eens samen bij Tom Vandenbulcke en Gert Geens in de studio van Radio 1.