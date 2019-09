Exclusief voor abonnees Eerste 'doublette' voor Diatta 23 september 2019

Met enige vertraging is hij wakker geschoten. Krépin Diatta, die gisteren voor het eerst in zijn carrière twee keer raak trof in een competitiematch. Zijn eerste goal kwam dan wel op naam van Hendrik Van Crombrugge (eigen doelpunt), maar eigenlijk verdiende de Senegalees de treffer. Eén keer lukte Diatta drie goals tijdens een schietoefening van Sarpsborg tegen amateurteam Drøbak/Frogn (1-10) in de Noorse beker in 2017, in competitieverband was zijn dubbele treffer evenwel een primeur. (TTV)