Exclusief voor abonnees Eerste contacten voor rematch Persoon 23 juli 2019

BOKSEN

Is de eerste steen voor een rematch tussen Delfine Persoon en Katie Taylor gelegd? Bij een acte de présence op de Gentse Feesten kondigde onze landgenote aan dat er contact is geweest tussen haar entourage en de Engelse bokspromotor Eddie Hearn. Die laatste zou ook bij het kamp van Taylor gepolst hebben naar een rematch. "Het klopt dat wij contact hebben gehad met hem", legt Persoons' coach Filiep Tampere uit. "Het zou voor Hearn een stunt zijn om die kamp voor elkaar te krijgen. De hele wereld wil die rematch zien, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Van Taylors kant uit zullen ze niet willen. Er is veel controverse ontstaan na de uitslag in Madison Square Garden. Twee keer na elkaar tegen Delfine is voor hen een enorm risico." (DMM)

