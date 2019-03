Eerste competitiegoal Pereira is pareltje 04 maart 2019

Zijn eerste in de Premier League was meteen een beauty. Een krul in de bovenhoek zoals hij ze een dag eerder op training ook had geoefend. "En toen vlogen er minstens vier in", zei Andreas Pereira (23), Braziliaan opgegroeid in Limburg en met een Belgisch paspoort. De zoon van ex-profvoetballer Marcos (ex-KVM, ex-STVV) is bij United een vaste klant in de kern, maar hij krijgt maar mondjesmaat zijn kans. Zaterdag scoorde hij de gelijkmaker. Pereira gaf ook de beslissende pass voor de eerste van Lukaku, randje buitenspel, maar die moest nog veel van het werk doen. Pereira speelde in de jeugd voor de Belgische nationale ploeg, maar opteerde uiteindelijk voor de Seleçao. Hij debuteerde vorig jaar in een oefeninterland voor Brazilië. (KTH)

