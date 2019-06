Exclusief voor abonnees Eerste commerciële rekenmachine TE KOOP 07 juni 2019

00u00 0

Een typemachine? Geluidsinstallatie? Printer? Had gekund, maar dit is de allereerste commerciële rekenmachine. In Brussel gaat volgende week een Belgisch exemplaar onder de hamer. Een ruim 130 jaar oud gevaarte van maar liefst 60 op 18 centimeter, waarmee u iets meer geduld moet hebben dan met de calculator in uw smartphone vandaag. "Deze T1865B was de eerste succesvolle mechanische rekenmachine die kon optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen", vertelt Henri Godts, expert van het Brusselse veilinghuis Arenberg Auctions. "Het originele ontwerp dateert uit 1821, maar uitvinder Charles de Colmar - een Fransman - spendeerde maar liefst dertig jaar om het ontwerp te perfectioneren. Zulke arithmometers zijn extreem zeldzaam. In België hebben we maar één andere gevonden. Dit exemplaar komt uit de collectie van een privéverzamelaar en dateert uit 1886."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis