Eerste CL-match in 650 dagen voor Kompany 14 februari 2018

Zo gaat dat met Manchester City. Een tgv. Na 25 minuten had de toekomstige Engelse kampioen zijn volgende station al in zicht: de kwartfinales. City gaf Basel kletsen. Gündogan opende de score na een hoekschop van Kevin De Bruyne. Zijn negentiende assist in alle competities. De Rode Duivel heeft een voet in 30 goals van City: 11 goals, 19 assists. Op weg naar zijn beste rapportcijfers ooit. Net voorbij het uur haalde Guardiola hem naar de kant. Verdiende rust. Dan stond het al 0-4. Bernardo Silva en de onvermijdelijke Sergio Agüero legden de Zwitsers nog voor het halfuur over de knie, Gündogan scoorde vroeg in de tweede helft zijn tweede van de avond (0-4). De terugmatch in Manchester wordt een formaliteit. Vincent Kompany overleefde ook. Zijn eerste CL-match in 650 dagen. In Basel kwam de aanvoerder zelden in de problemen. Guardiola: "Hij speelde goed." (KTH)

