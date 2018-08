Eerste cannabiswinkel alweer gesloten na inval voedselagentschap Redactie

14 augustus 2018

00u00 0

Street Shop, de Brusselse cannabiswinkel die half juli de deuren opende, is sinds vrijdag tijdelijk gesloten. Dat gebeurde na een controle van het Federaal Voedselagentschap (FAVV). Het FAVV stelde drie problemen vast in de winkel. Zo heeft hij geen vergunning om sommige van zijn voedingsproducten en -supplementen te verkopen. Aan andere producten werden dan weer plantaardige stoffen toegevoegd die in ons land verboden zijn. De derde reden is een taalkwestie. In Brussel moeten de etiketten voor dat soort producten in zowel het Nederlands als het Frans worden afgedrukt. Hier was de tekst enkel in het Frans te lezen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN