Eerste camper zonder wielen

Vanaf volgende maand op de markt: The Hitch Hotel, de eerste uitschuifbare camper die geen wielen nodig heeft. Om hem te vervoeren bevestig je de gloednieuwe Amerikaanse uitvinding immers gewoon op een trekhaak die minimaal 160 kg kan dragen. Het unieke en gebruiksvriendelijke ontwerp is gemaakt van aluminium en lichtgewicht glasvezel, is uitgeschoven bijna 2,5 meter lang en biedt plaats aan ruim 45 kilogram bagage. Slapen doe je in een extra groot queensize-bed waarin makkelijk drie personen passen. Zodra je op je bestemming aankomt, is de camper in enkele stappen uitgeschoven. Eerst gebruik je het liftsysteem om de verstelbare poten uit te vouwen en vergrendelen. Een tweede set poten vouwt uit om de achterkant van de camper te ondersteunen. Vervolgens kan je de camper loskoppelen, of je laat 'm gewoon aan de auto bevestigd staan.

