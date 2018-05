Eerste Blue Flag wappert op strand 22 mei 2018

Het kwaliteitslabel Blue Flag kennen we al bij zwemvijvers en jachthavens, maar voor het eerst wappert de vlag op het strand. De primeur is voor Nieuwpoort. "Die kuststad zet in op een toegankelijk strand, heeft een uitstekende waterkwaliteit en denkt ook aan educatie en informatie", motiveert projectmanager Simon Reijniers van de Blue Flag. In totaal hangt die vlag in ons land op 22 plaatsen. Internationaal worden al 4.423 blauwe vlaggen gehesen in 45 landen. In Nederland zie je ze op zo goed als álle stranden. (GUS)