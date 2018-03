Eerste 'Blind getrouwd'-baby heet Victor 07 maart 2018

Al die maanden bleef de zwangerschap een goed bewaard geheim, maar nu mag iedereen het weten. Stijn (39) en Nuria (30) uit het eerste seizoen van 'Blind getrouwd' zijn maandag de trotse ouders geworden van een zoontje. Victor en zijn ouders stellen het opperbest. "Wat een overweldigend gevoel van geluk, alsof je met een TGV-trein van liefde wordt aangereden. Ik kan niet trotser zijn op mijn fantastische man die mij zo geweldig heeft bijgestaan", aldus de kersverse mama. "Hoe mooi, hoe zot, hoe perfect. We hebben zo naar hem uitgekeken. En hier is ie dan, welkom kleine man", zei Stijn. De twee gaven elkaar in 2015 het jawoord terwijl ze elkaar nog nooit hadden gezien, en zijn nu de ouders van de eerste Vlaamse 'Blind getrouwd'-baby. (TDS)

