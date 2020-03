Exclusief voor abonnees Eerste besmetting op Belgisch marineschip 26 maart 2020

Aan boord van het fregat Leopold 1 van de Belgische marine is een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Dat meldt Defensie. Morgenochtend keert het fregat vroegtijdig terug naar thuishaven Zeebrugge. De besmette militair werd een paar dagen geleden al aan land gebracht, in het Nederlandse Den Helder. Voor de aankomst in Zeebrugge zullen zowel voor het personeel als het schip "alle noodzakelijke gezondheidsvoorzorgsmaatregelen genomen worden", klinkt het. Alle bemanningsleden kunnen hun familieleden en naasten informeren. De F930 Leopold 1 vertrok eind februari voor een twee maanden durende missie, met verschillende oefeningen in de Middellandse Zee, de Atlantische Oceaan en de Noordzee. De terugkeer stond op 24 april gepland. (CMG)

