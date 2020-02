Exclusief voor abonnees Eerste besmette Nederlander op 20 kilometer van grens 28 februari 2020

Het was stilaan een blinde vlek op de kaart van Europa, maar nu is ook in Nederland een eerste besmetting met het coronavirus geconstateerd. De patiënt - volgens de NOS een man van "tegen de 50" - ligt in isolatie in een ziekenhuis in Tilburg, op 20 kilometer van de Belgische grens. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu laat weten dat de man onlangs in de Noord-Italiaanse regio Lombardije verbleef. Er wordt nog uitgezocht met wie hij sindsdien in contact gekomen is.