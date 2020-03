Exclusief voor abonnees Eerste Belgische speedpedelec gedraagt zich als een auto 09 maart 2020

De eerste speedpedelec van Belgische makelij heeft een automatische versnellingsbak en tweewielaandrijving. Het idee achter die geïntegreerde autotechnologie: als we willen dat meer mensen hun wagen verruilen voor een fiets, dan moet het alternatief even betrouwbaar en veilig zijn als een auto. De Ellio werd bedacht door Tomas Keppens, die 17 jaar als ingenieur bij autobouwer Toyota werkte, en Jorrit Heidbuchel. Het grote publiek kon dit weekend in Gent kennismaken met de fiets. Door de tweewielaandrijving - met een elektrische motor in beide wielen - is de slimme fiets veiliger in de bochten, en dankzij de automatische versnellingen hoef je nooit meer te schakelen. Ook remmen verloopt elektrisch: hoe verder je achteruit trapt, hoe meer je remt. Enkel bij een noodstop moet je nog de mechanische remmen aan het stuur gebruiken. Op het display aan het stuur kan je de fiets in parkeer- of rijstand zetten. De Ellio kan 45 kilometer per uur rijden en je raakt er 80 kilometer ver mee. Prijskaartje? Net geen 6.000 euro. (YDS)

