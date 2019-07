Exclusief voor abonnees Eerste Belgische mosselen geoogst, maar ze zijn niet te koop 13 juli 2019

Er zijn opnieuw Belgische mosselen, althans toch voor heel even. In tien Colruyt-filialen aan de kust kan je vandaag (net als gisteren) proeven van de eerste oogst van de hangcultuurmosselen. Maar te koop zijn ze niet - dat mag niet, omdat ze in een niet-commerciële zone van de Noordzee gekweekt zijn. Het gaat om een proefproject van de Oostendse reder Willy Versluys, die tien jaar geleden ook al de Belgica-mossel op de markt bracht. "Destijds wilden we sterker zijn dan de zee, maar de mosselkooien die we gebruikten, bleken niet bestand tegen het geweld van de golven. Nu passen we een nieuwe techniek toe: de mosselen hangen aan een touw in de zee."

