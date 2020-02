Exclusief voor abonnees Eerste Belgische coronapatiënt is West-Vlaamse vijftiger 05 februari 2020

00u00 0

De eerste Belg die met het coronavirus besmet raakte, is een West-Vlaamse vijftiger die al meer dan vijf jaar in China aan de slag was voor machinebedrijf LVD uit Gullegem. Toen de man eind vorige week samen met acht andere Belgen werd gerepatrieerd, bleef zijn Chinese echtgenote daar achter. Pas na testen in het militair ziekenhuis van Neder-over-Heembeek werd het duidelijk dat hij in de greep kwam van het gevreesde virus. Hij vertoonde immers geen ziekteverschijnselen en ook gisteravond was hij nog altijd in goede doen, zo zegt viroloog Marc Van Ranst, die contact houdt met de artsen die de patiënt verzorgen in het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis. Van Ranst verwacht dat de vijftiger niet ziek zal worden. Uit voorzorg moet hij nog zeker 14 dagen in quarantaine blijven. (VHS/IDV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis