Eerste Belgen teruggehaald uit Marokko 04 mei 2020

00u00 0

De komende dagen zullen honderden Belgen die door de coronacrisis vastzitten in Marokko in drie vliegtuigen overgevlogen worden naar België. Vrijdag landde al een eerste repatriëringsvlucht met 264 landgenoten die niet eerder konden terugkeren uit het Afrikaanse land. Dat de repatriëring in fases gebeurt, komt onder andere doordat veel luchthavens gesloten zijn. Er werden daarom speciaal bussen ingelegd om Belgen van zowat overal in Marokko naar Casablanca te brengen. De Belgische ambassade in Rabat kreeg aanvragen van 4.500 mensen die terug naar België wilden - onder hen 3.400 Belgen. Om effectief mee te kunnen met een repatriëringsvlucht, moeten ze kunnen bewijzen dat ze officieel in België wonen en aan enkele bijkomende criteria voldoen. Voorlopig doen zo'n 1.500 van de aanvragers dat. (BJM)

