Eerste Belg met bionisch oog getuigt: "Ik kan weer letters zien. En hopelijk straks ook mijn kleinkinderen" Ingrid De Vos

27 maart 2018

00u00 0 De Krant Sinds 2010 was alles rondom haar één grijze massa. Maar als eerste patiënt in België kreeg R. een bionisch oog en sindsdien kan de 72-jarige dame weer licht waarnemen. Haar normale zicht krijgt ze nooit terug, maar ze is blij met de kleine stapjes vooruit. Nooit meer botsen tegen de stoelen in huis. Misschien opnieuw de was kunnen sorteren. "En hopelijk binnenkort mijn kleinkinderen terugzien."

Dat ze een oogziekte van haar ouders had geërfd - retinitis pigmentosa - kwam pas uit rond haar 60ste verjaardag. "Langzaamaan werd mijn zicht aangetast. Eerst kon ik alleen nog 'door een koker' kijken, die almaar smaller en waziger werd. Vijf jaar later werd ik compleet blind. Ik kon niet meer alleen buitenkomen, zelfs in huis liep ik constant tegen stoelen en andere meubels aan. Zeer vervelend. Maar er was niets aan te doen."

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN