Eerste Belg die extreme ijsrace uitloopt, wint meteen ook brons 27 februari 2019

De allereerste Belg die erin geslaagd is de 'Beyond the Ultimate Ice Ultra' uit te lopen, heeft meteen ook de bronzen medaille gewonnen. Wim Smout (34) uit Hove legde in vijf dagen 230 kilometer af in extreme omstandigheden in Lapland. Hij ploeterde door de sneeuw, bedwong bergen, schuifelde over bevroren meren en trotseerde temperaturen tot -40 graden. "Aan de controleposten werden meerdere deelnemers uit de race gehaald, omdat ze onderkoeld of uitgedroogd waren", vertelt Wim, een ervaren bergbeklimmer maar in het dagelijks leven werknemer van Telenet. "Met een rugzak van 12 kilogram en op sneeuwschoenen etappes tot 65 kilometer afleggen: het is het zwaarste avontuur dat ik ooit meegemaakt heb." Er namen al eerder Belgen deel aan de wedstrijd, maar Wim Smout is de enige die het volhield tot aan de finishlijn. (BSB)

