Eerste bedrijf verbiedt personeel om elektrische fiets op te laden 04 april 2019

Fietsen is gezond, ook als je een elektrisch duwtje in de rug krijgt. Maar de batterij van je e-bike opladen, kan ronduit schadelijke gevolgen hebben. In de Benelux gingen dit jaar al 10 woningen in de vlammen op door defecte fietsaccu's. Het zet de Antwerpse ziekenhuisgroep GZA ertoe aan een oplaadverbod in te voeren. "Blijkbaar zijn we het eerste bedrijf dat dit doet, maar als ziekenhuis moeten we elk risico uitsluiten." De beslissing werd genomen nadat de preventiedienst had gesignaleerd dat de batterijen werkelijk overal werden aangetroffen - aan bureaus, in de gang... - en dat dit niet zonder gevaar was. GZA overweegt een plek te zoeken waar het personeel de accu's "op een veilige en gecontroleerde manier" kan opladen. "Want we willen wel degelijk dat onze werknemers de elektrische fiets blijven gebruiken."

