Eerste basisplek, eerste goal

Een stevige high five van zijn trainer. Kevin De Bruyne (27) is nog niet helemaal terug, maar de eerste signalen zijn veelbelovend. Eerste basisplaats sinds zijn blessure, eerste doelpunt. Eén waar zijn elegantie aan vasthing. De Bruyne, voor het eerst weer aan de aftrap na zes weken blessureleed, kreeg wel erg veel tijd en ruimte om aan de zestien uit te halen. Tegenstander uitkappen en keihard in de benedenhoek knallen. Die paar foute passes in de openingsminuten meteen uitgewist. Er zit nog een beetje roest op. Behalve op zijn klasse.

