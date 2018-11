Eerste basisplaats voor Lombaerts 09 november 2018

00u00 0

Tien dagen geleden was er voor de ex-Rode Duivel geen plaats in de selectie, maar vanavond staat Nicolas Lombaerts voor het eerst dit seizoen in de basis. Aanvoerder Tomasevic is geblesseerd en reist niet mee naar de Bosuil. Andere alternatieven zijn er niet op diens positie en dus komt Lombaerts net als in de bekerwedstrijd in Hoogstraten links centraal achterin te spelen. De 33-jarige Bruggeling mocht dit seizoen enkel invallen in de match tegen RC Genk - ook al toen Tomasevic geblesseerd naar de kant moest. Nog achterin ontbreekt Milovic wegens schorsing. Afwachten hoe Verheyen zijn afwezigheid zal opvangen. (TTV)