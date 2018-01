Eerste baby net op tijd voor vuurwerk 00u00 0

Op oudejaarsavond nog even de benen onder tafel schuiven zat er voor Koen Putteman en Eva Baele uit Schellebelle niet in: net voor het hoofdgerecht liet dochtertje Minne weten dat ze op komst was. Het kleintje was uitgerekend voor 28 december, maar maakte daar liever de eerste dag van 2018 van - om 00.16 uur om precies te zijn, terwijl het vuurwerk buiten knalde. Daarmee is ze wellicht het eerste kindje van het jaar. "Een speciaal moment, dat ons voor altijd zal bijblijven", vertelt papa Koen. En broertje Kasper (2), die heeft er een speelkameraadje bij. (EDG)

