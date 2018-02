Eerste Aziatisch goud ooit in skeleton 17 februari 2018

Yun Sung-bin bracht gastland Zuid-Korea gisteren in extase. Hij is niet alleen de eerste Aziaat ooit die in het skeleton een medaille wint, hij greep zelfs meteen het olympisch goud. Met een totaaltijd van 3:20.55 haalde hij het met 1,63 seconden van de Rus Nikita Tregubov. Het brons ging naar de Brit Dom Parsons. Lim Hyo-jun schonk Zuid-Korea het eerste goud hier, in het shorttrack. (VH)