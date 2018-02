Eerste atleten Team Belgium vertrokken 01 februari 2018

In het Brusselse Zuidstation was het gisteren verzamelen geblazen voor de eerste atleten van Team Belgium voor de Winterspelen: na een transfer met de Thalys stapten skeletoni Kim Meylemans, snelschaatser Bart Swings en shorttrackers Ward Pétré en Jens Almey 's avonds in Parijs het vliegtuig op richting Seoel. Van daaruit volgt nog een rit naar Pyeongchang. De 21-jarige Meylemans is in Zuid-Korea aan haar eerste Spelen toe, net als Pétré en Almey. Voor Swings is het dan weer zijn tweede deelname. Zaterdag vertrekt een tweede deel wanneer ook de Belgian Bullets en snowboarder Stef Vandeweyer de trein nemen. Wereldkampioen slopestyle Seppe Smits, de belangrijkste medailekandidaat, reist zondag af. (VH)

