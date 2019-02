Eerste assist en applaus voor Tielemans 27 februari 2019

Derde match, eerste assist. Een elegante doorsteekpass. Youri Tielemans (21) blijft zieltjes winnen. De huurling van Monaco had met de beslissende pass voor de opener zijn aandeel in de zege van Leicester tegen Brighton. Ook in de tweede, die van Jamie Vardy, had hij zijn aandeel. De pre-assist. Twintig minuten voor tijd - bij een 2-1 tussenstand - mocht hij gaan rusten. Het publiek ging op de banken. Zijn eerste ovatie in Engeland onder het oog van Brendan Rodgers, de nieuwe trainer die de ontslagen Claude Puel komt aflossen. De ex-coach van Liverpool zegde zijn contract bij Celtic op voor een terugkeer naar Engeland. Rodgers heeft de reputatie een goeie trainer te zijn voor jonge spelers. Hij houdt van verzorgd voetbal. Allemaal pluspunten voor Tielemans. (KTH)

