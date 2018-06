Eerste anonieme twitteraar veroordeeld 15 juni 2018

00u00 0

Voor het eerst heeft een Belgische rechtbank een anonieme twitteraar veroordeeld die systematisch een vrouw belaagde. Dat blijkt uit het jaarverslag van Unia. Het parket kon de identiteit van de dader achterhalen. Het slachtoffer liet zich in de aanloop naar de rechtszaak bijstaan door het gelijkekansencentrum. De correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeelde de twitteraar in april tot een werkstraf van 48 uur. "De maskers vallen af. Het is niet omdat je het anoniem op mensen hebt gemunt dat het juridisch ongestraft blijft", zegt Unia-directeur Els Keytsman. " We vinden dit een belangrijk signaal in de strijd tegen systematische cyberhaat."