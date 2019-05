Eerste allochtone burgemeester niet kwaad op wie Vlaams Belang kiest: “Mensen zijn bang” Sven Spoormakers

28 mei 2019

05u00 2 De Krant "Ik was twaalf in 1991, op Zwarte Zondag. Ik was toen bang dat we hier zouden moeten vertrekken. Bijna dertig jaar later passeren dezelfde gevoelens de revue." Leuvenaar Mo Ridouani - de eerste allochtone burgemeester van een Vlaamse centrumstad - ziet met lede ogen aan hoe extreemrechts won en zijn partij, de sp.a, een dreun van jewelste kreeg. "Als men mij als voorzitter wil, moet men mij maar op het schild hijsen."

"Die ruk naar rechts maakt me triest.” Leuvens burgemeester Mo Ridouani is gisterochtend niet vrolijk wakker geworden. Het Vlaams Belang als grote winnaar en 'zijn' sp.a met nog 10% haast knock-out in de touwen. En het beterde er niet op toen hij de berichten op zijn smartphone begon te lezen. "Ik heb van tientallen mensen ongeruste reacties gekregen. Van adoptie-ouders die zich afvragen of hun kindje van een andere kleur hier nog wel zichzelf kan zijn. Van allochtone Vlamingen die niet weten of ze hier nog welkom zullen zijn. Van mensen die niet weten of een ander geloof of een andere overtuiging nog wel zal mogen. Mensen zijn báng voor wat er nu gebeurt. Het gekoketteer van de N-VA met Vlaams Belang is ronduit angstaanjagend."

Steun geven

De resultaten spreken anders wel voor zich. Eén op de vijf Vlamingen heeft voor het Vlaams Belang gekozen. De socialisten lokken maar één op de tien Vlamingen - een historisch dieptepunt, alweer. "We zouden elkaar kunnen kastijden. We zouden elkaar kunnen beginnen afvallen. Maar dat heeft geen enkele zin. We kunnen alleen vaststellen dat de socialisten nood hebben aan een beklijvend verhaal. Ik geloof wél dat we het véél beter hadden kunnen doen, zoals we in Leuven al hebben bewezen. De centrale vraag die ik mij stel, is deze: waar is het vooruitgangsgeloof? De mensen zijn in een angstreflex heel erg op zichzelf teruggeplooid en in de verdediging geschoten om te behouden wat ze hebben. We moeten niet kwaad zijn op wie voor Vlaams Belang heeft gestemd. Waarom ze die switch hebben gemaakt, dát moeten we ons afvragen. En vooral zoeken naar een manier, een toon, een oplossing om al die mensen opnieuw met elkaar te verbinden. De boodschap is nochtans mooi: wij zijn er voor elkaar. Als je morgen iets aan de hand hebt - of je ouders, je kinderen, je broer, je zus - dan helpt de samenleving jou. Dat is de enige manier om vooruitgang te boeken. Het is ook dé manier om angst te bestrijden. Met die boodschap heeft Sanchez in Spanje de verkiezingen gewonnen, en Timmermans in Nederland. En, in alle bescheidenheid, ik in Leuven."

Vreemd genoeg heeft de succesvolste socialist van de nieuwe generatie en burgemeester van de vierde grootste stad van Vlaanderen die boodschap nooit laten klinken tijdens de campagne. "Door het cumulverbod van mijn partij kon ik de lijst niet trekken, dus ben ik lijstduwer geworden om te steunen", zucht hij. Het cumulverbod van Crombez, weet u nog. "Dan ga ik niet luid lopen toeteren hoe ik het zou aanpakken. Gevolg: we hebben niet al onze kopstukken kunnen uitspelen en dan boks je met je handen op je rug gebonden. Maar goed, dat is maar een deel van de verklaring voor het verlies van de partij."

Andere kapitein

De termijn van Crombez als voorzitter van de Vlaamse socialisten loopt dit jaar af. De vorige voorzitter, Bruno Tobback, is door John Crombez aan de kant geschoven na de verkiezingen van 2014, toen de sp.a op amper 14% strandde. Het zoemde zondagavond al dat de partij beter een andere kapitein zou kiezen. En dan kijkt een aanzienlijk deel van de socialisten opnieuw naar Leuven. "Ik wil mij niet opdringen. Nooit. Als men mij wil, moet men mij maar op het schild hijsen. Maar: ik steek niet weg dat mijn hart op dit ogenblik bloedt. En, stel dat ik dat vuur voel branden, dan is er nog een ander punt: ik heb de Leuvenaars beloofd om zes jaar hun burgemeester te zijn. Ik wil die belofte waarmaken, en niet een politicus zijn die zijn stad er als een bijgerecht bijneemt. Maar er zijn inderdaad collega's die het combineren - om Bart De Wever niet te noemen."

(SSL)