Eerste aardbeien zijn vroeg dit jaar €10,6/kg 07 maart 2019

De lente is nu definitief in zicht, want de eerste aardbeien van het jaar zijn gisteren verkocht bij veiling BelOrta, voor 10,60 euro per kilogram. Eén bakje kostte dus 5,3 euro. De aardbeien zijn vroeger dan vorig jaar, en dat is uiteraard deels aan het mooie weer van vorige maand te danken. Sinds 2017 wordt er ook een techniek toegepast om aardbeien onder belichting te telen - zo kan het gebrek aan licht in de donkere wintermaanden worden opgevangen.

